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16 сентября, 23:00

Казанский «Зенит» всухую победил «Кузбасс» в матче Суперлиги

Алина Савинова
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Казанский «Зенит» в гостях обыграл кемеровский «Кузбасс» в матче 3-го тура мужской Суперлиги.

Встреча завершилась со счетом 3:0 — 25:23, 25:16, 25:14. «Зенит» одержал третью победу в чемпионате и вышел в лидеры турнирной таблицы с 8 очками. У «Кузбасса» 3 балла и 11-я позиция.

В другом матче дня волейболисты «Факела» победили «Газпром-Югру» со счетом 3:1.

Чемпионат России. Мужчины

3-й тур

«Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит-Казань» — 0:3 (23:25, 16:25, 14:25)

«Факел» (Новый Уренгой) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:1 (25:21, 25:17, 28:30, 25:20)

16 сентября.

Волейбол
ВК Газпром-Югра
ВК Зенит (Казань)
ВК Кузбасс
ВК Факел (Новый Уренгой)

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