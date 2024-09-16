Казанский «Зенит» всухую победил «Кузбасс» в матче Суперлиги

16 сентября, 23:00
Казанский «Зенит» в гостях обыграл кемеровский «Кузбасс» в матче 3-го тура мужской Суперлиги.
Встреча завершилась со счетом 3:0 — 25:23, 25:16, 25:14. «Зенит» одержал третью победу в чемпионате и вышел в лидеры турнирной таблицы с 8 очками. У «Кузбасса» 3 балла и 11-я позиция.
В другом матче дня волейболисты «Факела» победили «Газпром-Югру» со счетом 3:1.
Чемпионат России. Мужчины
3-й тур
«Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит-Казань» — 0:3 (23:25, 16:25, 14:25)
«Факел» (Новый Уренгой) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:1 (25:21, 25:17, 28:30, 25:20)
16 сентября.