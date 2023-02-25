«Кузбасс» обыграл петербургский «Зенит» в матче мужской суперлиги

25 февраля состоялись 3 матча 25-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

«Енисей» обыграл минский «Строитель» (3:1), АСК проиграл «Локомотиву» из Новосибирска (1:3), а «Кузбасс» оказался сильнее «Зенита» из Санкт-Петербурга (3:1).

«Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице (32 очка), «Кузбасс» — шестой (43), «Зенит» — третий (61), «Локомотив» — четвертый (53), а «Строитель» — 16-й (7).

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

25-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Строитель» (Минск) — 3:1 (28:30, 25:14, 25:21, 25:22)

АСК (Нижний Новгород) — «Локомотив» Н (Новосибирск) — 1:3 (20:25, 25:22, 16:25, 18:25)

«Кузбасс» — «Зенит» СПБ (Санкт-Петербург) — 3:1 (23:25, 25:23, 25:17, 25:21)

25 февраля.