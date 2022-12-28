Московское «Динамо» обыграло «Липецк» в женской суперлиге

Сегодня, 21:23
Состоялись матчи 13-го тура женской волейбольной суперлиги. Московское «Динамо» в трех сетах победило «Липецк».
В других матчах «Локомотив» обыграл «Спарту», «Динамо-Метар» победило «Тулицу», «Уралочка-НТМК» переиграла «Минчанку», краснодарское «Динамо» обыграло «Протон».
Московское «Динамо» одержало 12-ю победу в 13 матчах и продолжает лидировать.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
13-й тур
«Спарта» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Калининградская область) — 0:3 (21:25, 19:25, 21:25)
28 декабря. Нижний Новгород. «Северная Звезда».
«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Тулица» (Тульская область) — 3:0 (25:19, 25:17, 25:20)
28 декабря.
«Липецк» (Липецкая область) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (20:25, 14:25, 18:25)
28 декабря.
«Минчанка» (Минск) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 2:3 (23:25, 25:22, 25:21, 27:29, 13:15)
28 декабря.
«Динамо» (Краснодар) — «Протон» (Саратов) — 3:1 (25:21, 25:19, 23:25, 25:14)
28 декабря.