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Сегодня, 21:23

Московское «Динамо» обыграло «Липецк» в женской суперлиге

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Состоялись матчи 13-го тура женской волейбольной суперлиги. Московское «Динамо» в трех сетах победило «Липецк».

В других матчах «Локомотив» обыграл «Спарту», «Динамо-Метар» победило «Тулицу», «Уралочка-НТМК» переиграла «Минчанку», краснодарское «Динамо» обыграло «Протон».

Московское «Динамо» одержало 12-ю победу в 13 матчах и продолжает лидировать.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

13-й тур

«Спарта» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Калининградская область) — 0:3 (21:25, 19:25, 21:25)
28 декабря. Нижний Новгород. «Северная Звезда».

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Тулица» (Тульская область) — 3:0 (25:19, 25:17, 25:20)
28 декабря.

«Липецк» (Липецкая область) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (20:25, 14:25, 18:25)
28 декабря.

«Минчанка» (Минск) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 2:3 (23:25, 25:22, 25:21, 27:29, 13:15)
28 декабря.

«Динамо» (Краснодар) — «Протон» (Саратов) — 3:1 (25:21, 25:19, 23:25, 25:14)
28 декабря.

ВК Динамо (Краснодар)
ВК Динамо-Метар
ВК Протон
ВК Уралочка-НТМК
ЖВК Динамо (Москва)
ЖВК Локомотив (Калининград)
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