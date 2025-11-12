Видео
12 ноября, 21:30

«Локомотив» выиграл у «Белогорья» и одержал шестую победу подряд

Руслан Минаев

«Локомотив» дома победил «Белогорье» в матче 6-го тура Суперлиги — 3:0.

Новосибирские клуб одержал шестую победу подряд и с 18 очками лидирует в таблице чемпионата. Клуб из Белгорода с 12 очками — на 5-й строчке.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

6-й тур

«Оренбуржье» (Оренбург) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 3:0 (25:23, 25:13, 25:19)

«Факел-Ямал» (Новый Уренгой) — «Ярославич» (Ярославль) — 3:0 (25:18, 25:19, 25:23)

«Локомотив» (Новосибирск) — «Белогорье» (Белгород) — 3:0 (26:24, 25:18, 25:19)

«Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:2 (21:25, 18:25, 25:23, 29:27, 15:13)

МГТУ (Москва) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (19:25, 17:25, 11:25)

«Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:2 (23:25, 25:27, 25:21, 29:27, 15:6)

12 ноября.

