Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» в матче суперлиги

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Локомотив» в матче 3-го тура суперлиги — 3:1.

Бело-голубые одержали третью победу в трех матчах на старте сезона — 9 очков и второе место в таблице. Новосибирцы с 3 очками — на 9-й строчке.

21 сентября «Динамо» сыграет на выезде с «Уралом», «Локомотив» 23-го числа встретится в гостях с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

3-й тур

«Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (25:22, 22:25, 25:27, 15:25)

18 сентября.