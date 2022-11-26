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26 ноября, 20:35

«Локомотив» победил «Динамо-Метар» в матче женской суперлиги

Иван Шитик
Корреспондент
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«Локомотив» победил «Динамо-Метар» в матче женской суперлиги по волейболу в четырех сетах.

Команда из Калининграда набрала 21 очко и идет на втором месте в турнирной таблице.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

9-й тур

Енисей (Красноярск) — Спарта (Нижний Новгород) — 2:3 (22:25, 22:25, 25:17, 25:21, 11:15)

Динамо-Метар (Челябинск) — Локомотив (Калининград) — 1:3 (22:25, 23:25, 25:23, 22:25)

Тулица (Тула) — Заречье-Одинцово (Московская область) — 3:2 (25:27, 27:29, 31:29, 25:19, 15:11)

ВК Динамо-Метар
ЖВК Локомотив (Калининград)
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«Динамо-ЛО» обыграло «Строитель» в матче мужской суперлиги