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Сегодня, 19:38

«Локомотив» стал инициатором сокращения срока дисквалификации тренера Воронкова за расизм

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Как рассказал «СЭ» генеральный директор калининградского «Локомотива» Александр Косырьков, клуб попросил Всероссийскую федерацию волейбола сократить срок дисквалификации Андрея Воронкова за оскорбление кубинки Аиламы Монталво из «Уралочки» в матче прошлогоднего чемпионата России.

— Правительство Калининградской области, которое уделяет большое внимание развитию волейбола в регионе, и наш клуб «Локомотив» выступили с инициативой сокращения срока дисквалификации Андрею Воронкову. И обратились по этому поводу во Всероссийскую федерацию волейбола. Руководство ВФВ пошло нам навстречу, на заседании Исполкома было принято решение о том, что дисквалификация сокращена до одного года, и ее срок истекает в середине мая.

С этого момента Андрей Геннадьевич может вернуться к работе в российских клубах. Уверен, что это пойдет только на пользу отечественному волейболу, ведь Воронков — один из лучших российских тренеров, который добивался успеха и с женскими, и с мужскими командами. Он не только дважды выиграл золото чемпионата России с нашим «Локомотивом», но и побеждал с мужской сборной России на чемпионате Европы, с новосибирским «Локомотивом» дважды брал Кубок России и выиграл Лигу чемпионов. Безусловно, его возвращение в волейбол — это большой плюс для нашего любимого вида спорта и будет способствовать его дальнейшему развитию! И лично я очень рад за Андрея Геннадьевича, — ответил Косырьков на вопрос «СЭ».

Ранее исполнительный комитет Всероссийской федерации волейбола принял решение дисквалифицировать главного тренера калининградского «Локомотива» Воронкова на два года в связи с оскорбительным выражением в адрес игрока екатеринбургской «Уралочки-НТМК» Аиламы Монталво.

Воронков возглавляет «Локомотив» с 2018 года и дважды привел команду к победе в чемпионате России.

Андрей Воронков
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