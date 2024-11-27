«Зенит-Казань» одержал победу над «Локомотивом» в матче лидеров суперлиги

Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Локомотив» в матче 14-го тура суперлиги — 3:1 (20:25, 25:12, 27:25, 25:18).

В другой встрече дня «Белогорье» одержало победу над «Енисеем» со счетом 3:0, а игра «Динамо» и «Газпром-Югры» завершилась в пользу московской команды (3:0).

«Зенит» выиграл 12 матчей в сезоне и лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» по итогам игрового дня опустился со второй на третью строчку, пропустив вперед «Белогорье».

Чемпионат России. Мужчины

14-й тур

«Локомотив» (Новосибирск) — «Зенит-Казань» (Казань) — 1:3 (25:20, 12:25, 25:27, 18:25)

«Белогорье» (Белгород) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:21, 25:20, 25:17)

«Динамо» (Москва) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25:18, 25:23, 25:19)

27 ноября.