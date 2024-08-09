Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Россия. Новости

Новости
PARI Суперлига (мужчины)
PARI Суперлига (женщины)
Кубок России (мужчины)
Кубок России (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 15:06

Елизавета Лукьянова: «Для меня Кубок Первого канала — больше шоу-матч»

Антон Бабошин
Корреспондент
Telegram Дзен

Диагональная казанского «Динамо-Ак Барс» и сборной России Елизавета Лукьянова поделилась впечатлениями от подготовки к предстоящему с 16 по 18 августа Кубку Первого канала и рассказала, чего ждет от турнира.

— Еще не так много дней прошло с начала сборов, но пока все идет хорошо, тренируемся, состав сильный, готовимся к Кубку Первого канала. Знаю, что 16 числа вместе с мальчиками мы поедем на драфт, и там тренеры по очереди будут набирать игроков, и с этого дня мы будем тренироваться уже непосредственно в своих командах. А 18-го играем. К кому из наставников хотела попасть, если честно, пока не думала. Было бы интересно как с Зораном Терзичем, так и с Николаем Карполем — потренироваться, посмотреть на процесс изнутри. На мой взгляд, этот турнир — больше шоу, возможность привлечения новых зрителей из числа людей, не вовлеченных в волейбол. Мне в данном случае важнее участие, чем победа. Даже несмотря на солидный призовой фонд.

— Каково тренироваться рядом с девушками, многие из которых через неделю станут соперницами?

— Не обращаю на это особого внимания, как и другие. Ведь в волейболе составы команд каждый год меняются, спортсмены переходят из клуба в клуб. И привыкаешь, что сегодня ты играешь с кем-то в одной команде, а завтра он выходит уже против тебя.

Призовой фонд Кубка Первого канала, за который поборются лучшие волейболисты страны у мужчин и женщин, составит 20 миллионов рублей.

Волейбол
Сборная России по волейболу
0
Читайте также
В Курской области ввели режим ЧС федерального характера
Ошибка Мола выбила олимпийских чемпионов из волейбольного турнира
В Москве на МКАД автомобиль вылетел на встречку через отбойник и перевернулся
Роман Ротенберг: «А кто бы отказался от Овечкина? Надеюсь, мы потянем его условия»
Четыре человека пострадали в столкновении такси и автобуса на юге Москвы
Бизнесмен Дотком указал на реальное положение Зеленского
Популярное видео
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спиридонов: «Российский волейбол — самый сложный и сильный в мире»