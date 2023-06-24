Международная федерация волейбола продлила отстранение россиян от турниров

Административный совет Международной федерации волейбола (FIVB) подтвердил предыдущее постановление о недопуске российских и белорусских команд к международным турнирам до дальнейшего уведомления, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт организации.

Также было принято решение не включать сборные России и Белоруссии в мировые рейтинги на время их отсутствия. Их рейтинговые очки остаются замороженными.

Ранее Всероссийская федерация волейбола не исключила возможность перехода в Азиатскую конфедерацию.

В марте FIVB подтвердила невключение мужской и женской сборных России в состав участников квалификации к Олимпиаде-2024.