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Россия

Сегодня, 11:21

Международная федерация волейбола продлила отстранение россиян от турниров

Ана Горшкова
Корреспондент
Волейболисты сборной России
Волейболисты сборной России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Административный совет Международной федерации волейбола (FIVB) подтвердил предыдущее постановление о недопуске российских и белорусских команд к международным турнирам до дальнейшего уведомления, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт организации.

Также было принято решение не включать сборные России и Белоруссии в мировые рейтинги на время их отсутствия. Их рейтинговые очки остаются замороженными.

Ранее Всероссийская федерация волейбола не исключила возможность перехода в Азиатскую конфедерацию.

В марте FIVB подтвердила невключение мужской и женской сборных России в состав участников квалификации к Олимпиаде-2024.

Источник: РИА Новости
Волейбол
Сборная России по волейболу
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