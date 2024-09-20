Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Россия. Новости

Новости
PARI Суперлига (мужчины)
PARI Суперлига (женщины)
Кубок России (мужчины)
Кубок России (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 20:27

Казанский «Зенит» в трех партиях обыграл МГТУ в чемпионате России

Telegram Дзен

Казанский «Зенит» одержал победу над МГТУ в 4-м туре чемпионата страны — 3:0 (25:17, 25:9, 25:19).

В другом матче игрового дня «Факел» из Нового Уренгоя обыграл «Нефтяник» со счетом 3:1.

В женской суперлиге «Динамо-Метар» из Челябинска добилось победы над «Заречье-Одинцово» — 3:2 (23:25, 26:24, 26:24, 17:25, 15:11). «Минчанка» взяла верх над саратовским «Протоном» — 3:0 (25:20, 25:17, 25:17).

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

4-й тур

Нефтяник (Оренбург) — Факел (Новый Уренгой) — 1:3 (27:25, 19:25, 21:25, 23:25)

МГТУ (Москва) — Зенит-Казань (Казань) — 0:3 (17:25, 9:25, 19:25)

Чемпионат России. Женщины

2-й тур

Динамо-Метар (Челябинск) — Заречье-Одинцово (Московская область) — 3:2 (23:25, 26:24, 26:24, 17:25, 15:11)

Протон (Саратов) — Минчанка (Минск) — 0:3 (20:25, 17:25, 17:25)
20 сентября.

Волейбол
ВК Зенит (Казань)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Гол Миранчука помог «Атланте Юнайтед» сыграть вничью с «Интер Майами»
Получает поздравления от Ротенберга, считает голы до рекорда Гретцки и отказывается играть до старости. Что происходит с Александром Овечкиным на 39-летие
Захарова сообщила о наличии данных по концлагерям ВСУ в российском приграничье
Фигуристка Солен Мазинг обвинила другого спортсмена в изнасиловании
В результате нападения на офис Wildberries погиб сотрудник охраны
Сегодня
Вчера
Неделя