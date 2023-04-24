Московское «Динамо» обыграло петербургский «Зенит» и вышло в финал чемпионата России

Московское «Динамо» обыграло «Зенит» из Санкт-Петербурга в третьем матче полуфинальной серии чемпионата России по волейболу среди мужчин — 3:0. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

«Динамо» победило в серии со счетом 3-0 и вышло в финал турнира, где сыграет с казанским «Зенитом».

«Динамо-ЛО» одержало победу над «Факелом» в четвертом матче 1/2 финала турнира за 5-8-е места — 3:1.

Счет в серии стал равным — 2-2. Решающая встреча пройдет 27 апреля.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

1/2 финала

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (19:25, 34:36, 23:25)

Счет в серии: 0-3

1/2 финала за 5-8-е места

«Факел» (Новый Уренгой) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 1:3 (25:19, 18:25, 21:25, 15:25)

Счет в серии: 2-2