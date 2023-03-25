Московское «Динамо» победило «Енисей» в женской суперлиге

Сегодня, 20:10
Московское «Динамо» в гостях обыграло «Енисей» в матче 25-го тура женской волейбольной суперлиги — 3:1.
«Динамо» одержало 22-ю победу и лидирует в турнирной таблице. «Енисей» — девятый.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
25-й тур
«Енисей» (Красноярск) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (20:25, 16:25, 25:17, 18:25)
«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 1:3 (17:25, 27:25, 15:25, 11:25)
«Минчанка» (Минск) — «Локомотив» (Калининградская область) — 1:3 (30:32, 25:23, 17:25, 15:25)
«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Протон» (Саратов) — 3:1 (25:21, 25:23, 15:25, 25:20)
«Липецк» (Липецкая область) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 2:3 (22:25, 22:25, 25:18, 25:22, 7:15)
«Спарта» (Нижний Новгород) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 2:3 (21:25, 25:20, 22:25, 25:19, 16:18)
«Динамо» (Краснодар) — «Тулица» (Тульская область) — 3:0 (25:18, 25:23, 25:14)