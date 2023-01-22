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Сегодня, 19:33

Московское «Динамо» победило «Локомотив» в матче лидеров женской суперлиги

Иван Шитик
Корреспондент
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Московское «Динамо» победило «Локомотив» в трех сетах в матче волейбольной женской суперлиги.

Московская команда на выезде взяла верх в трех сетах.

«Динамо» одержало 15-ю победу в 16 матчах и сохранило лидерство в турнирной таблице. «Локомотив» проиграл третий матч в сезоне, но остается на второй строчке.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

16-й тур

Локомотив К (Калининградская область) — Динамо М (Москва) — 0:3 (21:25, 20:25, 18:25)

22 января.

Енисей (Красноярск) — Ленинградка (Санкт-Петербург) — 1:3 (25:22, 17:25, 21:25, 20:25)

22 января.

ЖВК Динамо (Москва)
ЖВК Локомотив (Калининград)
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