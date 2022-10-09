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Московское «Динамо» победило на тай-брейке «Локомотив» из Калининграда

Иван Шитик
Корреспондент

9 октября в центральном матче игрового дня московское «Динамо» победило на тай-брейке «Локомотив» из Калининграда в матче женской волейбольной суперлиги.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

3-й тур

Тулица (Тульская область) — Минчанка (Минск) — 2:3 (16:25, 25:22, 20:25, 25:18, 11:15)

Динамо-Ак Барс (Казань) — Спарта (Нижний Новгород) — 1:3 (23:25, 25:12, 21:25, 16:25)

Динамо Кр (Краснодар) — Динамо-Метар (Челябинск) — 0:3 (19:25, 19:25, 23:25)

Динамо М (Москва) — Локомотив (Калининград) — 3:2 (24:26, 25:21, 23:25, 25:18, 16:14)

ЖВК Динамо (Москва)
ЖВК Локомотив (Калининград)
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