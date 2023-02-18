Московское «Динамо» в трех сетах победило «Тулицу»

Московское «Динамо» в трех сетах победило «Тулицу» в матче женской волейбольной суперлиги.

Московская команда сохраняет лидерство в турнирной таблице, выиграв 18 из 20 матчей в нынешнем сезоне.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

20-й тур

Минчанка (Минск) — Динамо-Метар (Челябинск) — 0:3 (19:25, 18:25, 19:25)

18 февраля.

Липецк (Липецкая область) — Енисей (Красноярск) — 2:3 (16:25, 18:25, 25:22, 25:19, 12:15)

18 февраля.

Спарта (Нижний Новгород) — Динамо Кр (Краснодар) — 3:1 (14:25, 25:20, 25:23, 25:19)

18 февраля.

Динамо М (Москва) — Тулица (Тульская область) — 3:0 (25:16, 25:18, 26:24)

18 февраля.