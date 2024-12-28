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Сегодня, 14:02

Нового главного тренера женской сборной России по волейболу назначат в начале 2025 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) сообщили, что новый главный тренер женской сборной России по волейболу будет определен в конце января — начале февраля 2025 года.

Ранее стало известно, что Зоран Терзич стал главным тренером женской сборной Сербии по волейболу, покинув аналогичную должность в российской национальной команде.

«В начале следующего года состоится президиум. На нем будет решение», — сказал собеседник агентства.

Терзич тренировал российскую сборную с 2022 года. С 2023 года серб работает в казанском клубе «Динамо — Ак Барс», который вместе с ним в прошлом сезоне стал чемпионом России.

Источник: ТАСС
Волейбол
Сборная России по волейболу
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