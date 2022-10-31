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Допинг

Сегодня, 13:47

Обвиняемый в употреблении допинга олимпийский чемпион Бутько может вернуться к соревнованиям в апреле

Мария Гусева
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Агент Дмитрий Резванов, представляющий интересы олимпийского чемпиона Игр 2012 года Александра Бутько, заявил, что волейболист сможет вернуться к соревнованиям в апреле 2023 года. Ему нужно пойти на мировое соглашение с Международной федерации волейбола (FIVB) и признать вину в употреблении запрещенных препаратов.

«FIVB предложила мировое соглашение Бутько, это соглашение предполагает, что он сможет вернуться к тренировкам с командой 15 февраля, а участвовать в матчах — с 15 апреля. Это соглашение предполагает признание вины спортсменом. А как можно не признать? Тут все очевидно», — цитирует ТАСС Резванова.

Бутько обвиняется в употреблении запрещенных препаратов. Его проба, сданная в 2014 году, дала положительный результат.

36-летний Бутько в составе сборной России также становился победителем Кубка мира и Мировой лиги в 2011. В 2017 году он выигрывал золотые медали чемпионата Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/16203475
Волейбол
Александр Бутько
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