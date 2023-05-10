Олимпийский чемпион по волейболу Бутько будет выступать за «Урал»

Олимпийский чемпион по волейболу Александр Бутько перешел в «Урал», сообщил агент спортсмена Дмитрий Резванов.

«Александр проведет следующий сезон в «Урале», — приводит слова Резванова ТАСС.

В сентябре 2022 года стало известно, что допинг-проба 37-летнего Будько , сданная в 2014 году, дала положительный результат. Волейболист достиг мирового соглашения с Международной федерацией волейбола, которое предусматривает дисквалификацию сроком на год за нарушение антидопинговых правил.

Срок отстранения истек 1 апреля 2023 года, после чего он доиграл сезон в составе казанского «Зенита».