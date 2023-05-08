КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Волейбол
Новости
Суперлига Париматч (мужчины)
Календарь Париматч (мужчины)
Суперлига Париматч (женщины)
Календарь Париматч (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 13:23

Олимпийский чемпион по волейболу Волков завершил карьеру

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Капитан и блокирующий казанского «Зенита» Александр Волков завершил игровую карьеру и намерен в ближайшее время стать тренером, сообщил директор клуба Олег Брызгалов.

В воскресенье волейболисты казанского «Зенита» завоевали золотые медали чемпионата России, победив в финальной серии плей-офф московское «Динамо» (3-0).

«Волков после победы на чемпионате России заявил о завершении игровой карьеры. Насколько я понимаю, он сейчас планирует стать тренером. Но не в нашем клубе, мы заранее честно с ним объяснились: Александр до официального объявления сообщил, что завершит карьеру, а мы — что работа по формированию команды начинается в январе.

Наш тренерский штаб очень большое внимание уделяет именно подбору игроков команды. И с точки зрения не только того, как она играет, но и как ребята общаются вне площадки. И поэтому в эти годы у нас был, можно сказать, идеальный капитан. Такой капитан, который может и призвать своим авторитетом, и всегда прийти на помощь», — приводит слова Брызгалова РИА «Новости».

38-летний Волков является олимпийским чемпионом 2012 года, бронзовым призером Игр-2008, серебряным медалистом чемпионата Европы-2007 и шестикратным чемпионом России.

Источник: РИА Новости
ВК Зенит (Казань)
Александр Волков (волейбол)
0
Читайте также
Овечкин — снова самый популярный в НХЛ. Болельщики голосуют за него деньгами
Свитер Овечкина снова стал самым продаваемым в НХЛ
Байден распорядился приспустить флаги в связи с инцидентом в Техасе
Telegraph узнала о причинах пересмотра Киевом планов по контрнаступлению
Сослуживец погибшего водителя Прилепина рассказал о причинах покушения
Умер актер из сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов
Популярное видео
Волейбол vs футбол
Тетюхин: "Я завершаю карьеру"
"Зенит" - обладатель Кубка России!
Финал Кубка России: как это было
Андрей Воронков: "Всегда будем стремиться к максимуму"
Шаманы пришли в отель сборной России
Грек после разгрома планирует болеть за Россию
Мусэрский: «Физически я полностью готов к турниру»
«Решил, что лучше не петь ни российский, ни финский гимн»
Волейболист нашей сборной объяснил, зачем соперник после игры фоткался с ним
Он впервые вышел в стартовом составе, а белорусы забомбили его подачами
«Во втором сете мы немного расслабились»
Екатерина Ефимова — о пожарах в Сибири и Евро-2019
Сборная России выиграла Лигу наций! Море эмоций!
Волейбол. Иран. Безумие!
Вадим Панков: "Мы провели отличную игру"
Вадим Панков: "Игра была равной, нам просто везло в концовках"
На сборную России на ЧМ надвигается тайфун
Чудеса произношения от диктора
Как "Зенит" праздновал чемпионство
Михайлов - лучший нападающий КМ-2015
Алексей Обмочаев: "Важен каждый матч"
Александр Бутько: "От победы всегда положительные эмоции"
Стартовал мужской турнир Кубка мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Американский волейболист «Зенита-Казань» посвятил победу в суперлиге российским болельщикам

Американский волейболист «Зенита-Казань» назвал семьей своих партнеров по команде