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Сегодня, 10:27

Тетюхин: «Без российского волейбола мировой спорт станет намного тусклее»

Руслан Минаев
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Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин поделился мнением о роли российского волейбола в международном спорте.

28 июля отмечается столетие российского волейбола.

«Наш вид спорта продолжает развиваться, наши сборные и клубы как были, так и есть лидерами в мире, несмотря ни на что. Мировой волейбол и российский тесно связаны. Мировой спорт станет намного тусклее без российского волейбола, теряется огромное количество болельщиков», — цитирует генерального менеджера сборной России ТАСС.

Ранее Тетюхин выражал надежду на то, что Россию допустят на международные соревнования.

В феврале Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Источник: ТАСС
Волейбол
Сборная России по волейболу
Сергей Тетюхин
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