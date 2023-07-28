Тетюхин: «Без российского волейбола мировой спорт станет намного тусклее»

Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин поделился мнением о роли российского волейбола в международном спорте.

28 июля отмечается столетие российского волейбола.

«Наш вид спорта продолжает развиваться, наши сборные и клубы как были, так и есть лидерами в мире, несмотря ни на что. Мировой волейбол и российский тесно связаны. Мировой спорт станет намного тусклее без российского волейбола, теряется огромное количество болельщиков», — цитирует генерального менеджера сборной России ТАСС.

Ранее Тетюхин выражал надежду на то, что Россию допустят на международные соревнования.

В феврале Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.