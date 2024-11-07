Павел Тетюхин: «Уверен, что топ-5 команд России в еврокубках бы точно пошумели»

Капитан волейбольного клуба «Белогорье» Павел Тетюхин в разговоре с «СЭ» заявил, что российские команды остались на прежнем высоком уровне, несмотря на отстранение от международных турниров.

— Остались ли российские клубы на прежнем высоком уровне?

— На мой взгляд, конечно, да. Топовые игроки из России, которые играли на международной арене, показывали, что они могут выигрывать трофеи. Иностранцы приезжают очень сильного олимпийского уровня. Уверен, что топ-5 команд, которые у нас вырисовываются, в еврокубках бы точно пошумели, брали бы трофеи и показывали классную игру. Не утверждаю, что зайдем и всех разорвем. Так легко нам, конечно, не будет. Но если брать некое облако силы, то там бы точно были российские клубы. У меня сомнений в этом нет, — сказал Тетюхин «СЭ».