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Сегодня, 13:30

Павел Тетюхин: «Казанский «Зенит» — криптонит всего российского волейбола»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Капитан волейбольного клуба «Белогорье» Павел Тетюхин рассказал «СЭ» о соперничестве с казанским «Зенитом».

— Криптонитом для «Белогорья» на старте сезона выглядит казанский «Зенит»: уступили и в первом туре чемпионата, и в полуфинале Кубка легенд. Считаете ли его главным соперником?

— Нет пока конкретного соперника. Все понимают, что в чемпионате России «Зенит» — это сильнейшая команда, которая два года подряд выигрывает суперлигу. Я не думаю, что это только наш криптонит — всего российского волейбола. Игры с Казанью всегда самые интересные по тактике, по психологии. Это топовая команда. Плюс у наших клубов достаточно длинная история с хорошими матчами. Они для нас, возможно, главный соперник, но не факт, что мы для них — главный.

— Вспоминают ли в команде сейчас матч первого тура, когда победа была близка и вы сейчас могли бы идти лидером?

— На данный момент быть лидером в чемпионате — не такая главная для нас задача. То поражение мы восприняли нормально, проанализировали игру. Конечно, хотели выиграть, тем более дома при своих болельщиках. В матчах с любым соперником мы рассчитываем на победу, в том числе с Казанью. Но у нас имелись сложности в начале сезона — и с травмами, и с болезнями. Поэтому вышли и показали свой уровень, который смогли показать. Зацепились. Хорошая была игра. Нет какой-то обиды или переживаний. Сразу настраивались на следующую игру. Наша задача — показывать качество от игры к игре, получать удовольствие и смотреть вперед. Назад не оглядываемся. Если думать, что выиграли бы и были бы на первом, то можно влепиться кому угодно в следующем матче и забыть про какие-то места, — сказал Тетюхин «СЭ».

Капитан &laquo;Белогорья&raquo; Павел Тетюхин. «Никогда не забудем, что мы из Белгорода». Интервью Павла Тетюхина

ВК Белогорье
ВК Зенит (Казань)
Павел Тетюхин

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