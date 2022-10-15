Питерский «Зенит» обыграл «Нову» в матче мужской суперлиги

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15 октября прошли шесть матчей 3-го тура мужского чемпионата России по волейболу.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
3-й тур
«Кузбасс» (Кемерово) — «Урал» (Уфа) — 3:0 (25:12, 25:18, 25:19)
«Локомотив Н» (Новосибирск) — «Строитель» (Минск) — 3:0 (25:21, 25:21, 25:23)
«Белогорье» (Белгород) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:14, 27:25, 25:13)
«Динамо М» (Москва) — «Зенит-Казань» (Казань) — 3:2 (33:35, 25:23, 25:23, 20:25, 15:8)
АСК (Нижний Новгород) — «Факел» (Новый Уренгой) — 1:3 (25:19, 18:25, 18:25, 21:25)
«Зенит СПб» (Санкт-Петербург) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:23, 25:14, 25:22)