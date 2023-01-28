Питерский «Зенит» потерпел второе поражение подряд в мужской суперлиге

«Зенит» из Санкт-Петербурга проиграл на тай-брейке «Локомотиву» в матче мужской суперлиги по волейболу.

Питерцы потерпели второе поражение подряд и занимают второе место в таблице, пропустив вперед казанский «Зенит», который в трех сетах победил «Строитель».

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

20-й тур

Енисей (Красноярск) — Югра-Самотлор (Нижневартовск) — 3:1 (25:27, 25:19, 25:21, 25:15)

28 января.

Локомотив Н (Новосибирск) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 3:2 (25:23, 20:25, 20:25, 25:22, 15:12)

28 января.

Строитель (Минск) — Зенит-Казань (Казань) — 0:3 (16:25, 18:25, 23:25)

28 января.

Динамо М (Москва) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 3:0 (25:21, 25:20, 25:15)

28 января.