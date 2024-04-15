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Сегодня, 19:48

Появилось еще одно видео оскорбительных жестов волейболистки «Динамо» Гончаровой во время игры с «Локомотивом»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Фото ЖВК «Динамо»
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Российская волейболистка, капитан московского «Динамо» Наталия Гончарова показывала средние пальцы соперницам из «Локомотива» и во время полуфинальной игры Суперлиги.

Ранее было известно только о конфликте Гончаровой и легионера калининградской команды Эбрар Каракурт после игры. Видео появилось в распоряжении «СЭ».

Позже «Динамо» извинилось за инцидент, однако советник гендиректора клуба Елена Година обвинила игроков «Локомотива» в сатанизме и пропаганде нетрадиционных ценностей. Всероссийская федерация волейбола обещала разобраться в эпизоде по завершении чемпионата.

Наталия Гончарова. Российская волейболистка не сдержалась в принципиальной игре. Гончарова показала соперницам средний палец

ЖВК Динамо (Москва)
ЖВК Локомотив (Калининград)
Наталия Гончарова
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