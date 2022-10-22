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Сегодня, 20:39

«Протон» победил «Спарту» и продолжает лидировать в женской суперлиге

Иван Торопцев
Корреспондент

В субботу, 22 октября состоялись четыре матча женского чемпионата России по волейболу.

В одном из них саратовский «Протон» победил нижегородскую «Спарту». «Протон» продолжает лидировать в турнирной таблице с 15 очками в 5 матчах.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

5-й тур

Протон (Саратов) — Спарта (Нижний Новгород) — 3:0 (25:18, 25:14, 25:21)

Динамо М (Москва) — Заречье-Одинцово (Московская область) — 3:0 (25:23, 25:15, 25:20)

Динамо-Ак Барс (Казань) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) — 3:1 (29:27, 20:25, 25:21, 25:16)

Ленинградка (Санкт-Петербург) — Минчанка (Минск) — 2:3 (19:25, 14:25, 25:16, 25:13, 13:15)

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