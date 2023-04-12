Путин постановил отпраздновать 100-летие отечественного волейбола в 2023 году

Президент России Владимир Путин постановил отпраздновать 100-летие отечественного волейбола в 2023 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

«B связи с исполняющимся в 2023 году 100-летием отечественного волейбола постановляю: провести в 2023 году мероприятия, посвященные празднованию 100-летия отечественного волейбола. Общественной организации «Всероссийская федерация волейбола» обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия отечественного волейбола», — написано в указе.

Также сообщается, что федеральным и региональным властям РФ рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятия.