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Сегодня, 21:33

Путин постановил отпраздновать 100-летие отечественного волейбола в 2023 году

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент России Владимир Путин постановил отпраздновать 100-летие отечественного волейбола в 2023 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

«B связи с исполняющимся в 2023 году 100-летием отечественного волейбола постановляю: провести в 2023 году мероприятия, посвященные празднованию 100-летия отечественного волейбола. Общественной организации «Всероссийская федерация волейбола» обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия отечественного волейбола», — написано в указе.

Также сообщается, что федеральным и региональным властям РФ рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятия.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230412/voleybol-1864917611.html
Волейбол
Владимир Путин
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