Арсов покинул пост главного тренера женского «Локомотива»

Сегодня, 12:42
Женский клуб «Локомотив» объявил об отставке главного тренера Радослава Арсова.
«Радослав Арсов принял решение по семейным обстоятельствам покинуть «Локомотив»! Мы благодарим Радослава за работу! За то, что в непростой ситуации принял команду и привел ее к серебряным медалям суперлиги», — говорится в сообщении клуба.
52-летний болгарин возглавил «Локомотив» в октябре 2023 года. Под его руководством клуб из Калининграда вышел в финал плей-офф, проиграл казанскому «Динамо» со счетом 2-3.