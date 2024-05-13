Арсов покинул пост главного тренера женского «Локомотива»

Женский клуб «Локомотив» объявил об отставке главного тренера Радослава Арсова.

«Радослав Арсов принял решение по семейным обстоятельствам покинуть «Локомотив»! Мы благодарим Радослава за работу! За то, что в непростой ситуации принял команду и привел ее к серебряным медалям суперлиги», — говорится в сообщении клуба.

52-летний болгарин возглавил «Локомотив» в октябре 2023 года. Под его руководством клуб из Калининграда вышел в финал плей-офф, проиграл казанскому «Динамо» со счетом 2-3.