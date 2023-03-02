Российская волейболистка Кадочкина рассказала о предложениях перейти в европейские команды

Доигровщица калининградского «Локомотива» Татьяна Кадочкина в интервью «СЭ» рассказала, что получала предложения перейти в команды из различных европейских чемпионатов.

«Играть в Европе? Честно скажу, мысли такие возникали. Даже больше скажу: были конкретные предложения. Но я приняла для себя решение, что мне нужно еще хотя бы несколько лет поиграть в России. Чтобы моя игра была более стабильной. Набраться уверенности, повысить свой уровень и ехать уже на лидирующие позиции. Пока что думаю так, а как сложится все дальше, не могу сказать», — сказала Кадочкина.

Кадочкина выступала «Динамо-Ак Барс» (Казань) до конца сезона-2021/22, после чего перешла в «Локомотив». Ранее из казанского клуба в турецкий «Фенербахче» перешла Арина Федоровцева.