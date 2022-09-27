Руководитель «Динамо» рассказал, как бразильская волейболистка плакала при отъезде из России

Генеральный директор женского волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Владимир Зиничев на пресс-конференции в начале сезона рассказал о целях команды и возвращении бразильской доигровщицы Натальи Перейры.

«Задачи стоят привычные, как и в прошлых сезонах: выиграть одно из соревнований и играть в финале другого. Истосковались по победам в Кубке и чемпионате, надеюсь, наш состав сможет вернуть клубу победы и порадовать спонсоров и болельщиков, которые продолжают в непростые времена поддерживать нас. Не без сложностей, но мы смогли выиграть Спартакиаду, надеюсь, такой старт станет прологом к удачному сезону. Еврокубки? Это бесценный опыт, в прошлом году мы вынудили «Новару» писать письма с просьбой о нашем отстранении от Лиги чемпионов с завершили выступление на мажорной ноте. Но наш капитан Наталия [Гончарова] правильно сказала: встреч с ведущими командами нам будет не хватать, но хорошо, что будет больше времени по подготовку и восстановление. И в России будет хорошее соперничество, соперники укрепились.

К нам вернулась бразильская доигровщица Перейра. Когда Наталья уезжала, она плакала и плакали некоторые наши девчонки. Она провела сезон в Италии и решила вернуться — все этому только рады», — сказал Зиничев.

Прошлый раз «Динамо» выигрывало чемпионат России в 2019 году. В прошлом сезоне бело-голубые взяли бронзовые медали Суперлиги.