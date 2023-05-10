Шипулин заявил о наличии предварительного плана по возможным товарищеским матчам сборной России

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о планах по организации товарищеских матчей для сборной России.

«Будет какой-то план. Есть предварительные наметки. Не думаю, что будет вакуум от международной соревновательной деятельности. Будем искать какие-то выходы из сложившегося положения. Страдать спортсмены не должны в любом виде спорта. Федерация тоже думает, активно над этим работает. Она загружена мероприятиями, в том числе и политическими: мы готовимся проводить столетие волейбола. Это в одно целое увязано с проведением детских соревнований, взрослых по регионам. Здесь подключаются буквально все. На турниры будут приглашены наши ближайшие друзья. Планов много, будем работать, чтобы наш вид спорта и вообще спорт в стране был на высоком уровне», — сказал Шипулин «СЭ».

В марте Международная федерация волейбола подтвердила невключение мужской и женской сборных России в состав участников квалификации к Олимпиаде-2024.