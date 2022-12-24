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Сегодня, 20:10

Сивожелез признан лучшим игроком полуфинала БЕТСИТИ Кубка России

Евгений Сивожелез.
Фото БЕТСИТИ
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Доигровщик «Факела» Евгений Сивожелез признан лучшим игроком полуфинала БЕТСИТИ Кубка России по волейболу между клубом из Нового Уренгоя и «Локомотивом».

«Факел» уверенно победил в трех партиях со счетом 25:23, 25:23, 25:21. Сивожелез набрал 14 очков.

Награду «БЕТСИТИ Лучший игрок матча» Михайлову вручил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

Лучшего волейболиста выбирают по итогам каждой встречи «Финала четырех» Кубка. В финале «Факел» сыграет с «Зенит-Казань», он состоится 25 декабря в 14.00.

БЕТСИТИ Финал Кубка России проходит 24-25 декабря в Новом Уренгое.

ВК Факел (Новый Уренгой)
Евгений Сивожелез
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