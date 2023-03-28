Стали известны результаты первых матчей квалификации плей-офф чемпионата России

Сегодня, 21:24
«Белогорье» обыграло «Газпром-Югру» в первом матче 1/8 финала плей-офф чемпионата России по волейболу — 3:2.
В других матчах начальной стадии плей-офф «Енисей» был сильнее «Динамо» из Ленинградской области — 3:1.
АСК победил «Кузбасс» — 3:1, а «Факел» обыграл «Урал» — 3:1.
Вторые матчи команд в квалификации пройдут 31 марта.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
Квалификационный раунд
«Газпром-Югра» (Сургут) — «Белогорье» (Белгород) — 2:3 (20:25, 25:23, 25:19, 18:25, 12:15)
«Факел» (Новый Уренгой) — «Урал» (Уфа) — 3:1 (25:23, 25:15, 21:25, 25:23)
«Енисей» (Красноярск) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3:1 (24:26, 25:23, 25:15, 25:20)
АСК — «Кузбасс» — 3:1 (28:26, 25:22, 23:25, 25:21)
28 марта.