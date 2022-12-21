Кобзарь: «В азиатском волейболе не такая большая конкуренция, особого смысла в переходе не будет»

Связующий питерского «Зенита» Игорь Кобзарь прокомментировал возможный переход российских спортивных федераций под эгиду азиатских спортивных объединений.

«В азиатском волейболе не такая большая конкуренция. Поэтому особого смысла не будет, — цитирует Metaratings.ru волейболиста. — Это, наверное, в большей степени интересно было бы для самих азиатских команд — поднять собственный уровень. Если взять другие виды спорта, то в футболе, например, неплохо у них обстоят дела, если судить по Японии, Южной Корее. При должной конкуренции такой вариант можно рассматривать. Но тут могут возникнуть проблемы с тем, как все это организовать».

Ранее Международная федерация волейбола (ФИВБ) не допустила сборные России к участию в первой стадии отбора на Олимпийские игры-2024. При этом во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) не исключают, что россияне смогут квалифицироваться в Париж, например, по рейтингу.

9 декабря Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил содействие в участии российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под эгидой организации.