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Сегодня, 17:06

Кобзарь: «В азиатском волейболе не такая большая конкуренция, особого смысла в переходе не будет»

Мария Гусева
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Связующий питерского «Зенита» Игорь Кобзарь прокомментировал возможный переход российских спортивных федераций под эгиду азиатских спортивных объединений.

«В азиатском волейболе не такая большая конкуренция. Поэтому особого смысла не будет, — цитирует Metaratings.ru волейболиста. — Это, наверное, в большей степени интересно было бы для самих азиатских команд — поднять собственный уровень. Если взять другие виды спорта, то в футболе, например, неплохо у них обстоят дела, если судить по Японии, Южной Корее. При должной конкуренции такой вариант можно рассматривать. Но тут могут возникнуть проблемы с тем, как все это организовать».

Ранее Международная федерация волейбола (ФИВБ) не допустила сборные России к участию в первой стадии отбора на Олимпийские игры-2024. При этом во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) не исключают, что россияне смогут квалифицироваться в Париж, например, по рейтингу.

9 декабря Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил содействие в участии российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под эгидой организации.

Источник: Metaratings.ru
Волейбол
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
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