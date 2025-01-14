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Сегодня, 21:09

Терзич сообщил, что с большой долей вероятности он продолжит работу в «Динамо — Ак Барс»

Камила Абдурахманова
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Сербский специалист Зоран Терзич заявил, что с большой долей вероятности продолжит тренировать волейбольный клуб «Динамо — Ак Барс».

«Есть большая вероятность. Никакой разницы нет: в клубе я работаю в одно время, в национальной команде — в другое. Летом работаю с национальной командой, а потом в клубе. Я так работаю больше 20 лет. Привык, для меня нет проблем», — сказал Терзич ТАСС.

29 декабря женский волейбольный клуб «Динамо — Ак Барс» в восьмой раз завоевал Кубок России.

27 декабря появилась информация о том, что Терзич покинул пост главного тренера женской сборной России по волейболу и возглавил сборную Сербии.

Источник: ТАСС
Волейбол
Зоран Терзич
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