Тетюхин назвал олимпийского чемпиона Зайцева своим кумиром

Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин назвал своим кумиром олимпийского чемпиона 1980 года Вячеслава Зайцева.

«Это кумир моего детства, у меня его фотография висела над кроватью, мы дружили все эти годы. Это трагедия для волейбола, для всех, кто знал [Зайцева]. Такие люди уходят, для истории это печально. Конечно, это великий человек для мирового спорта», — приводит ТАСС слова Тетюхина.

12 июня стало известно, что Зайцев скончался на 71-м году жизни. Он являлся обладателем золотой и двух серебряных олимпийских медалей, двукратным победителем чемпионата мира, двукратным обладателем Кубка мира и семикратным чемпионом Европы.