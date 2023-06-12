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Россия

12 июня, 23:29

Тетюхин назвал олимпийского чемпиона Зайцева своим кумиром

Алина Савинова
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Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин назвал своим кумиром олимпийского чемпиона 1980 года Вячеслава Зайцева.

«Это кумир моего детства, у меня его фотография висела над кроватью, мы дружили все эти годы. Это трагедия для волейбола, для всех, кто знал [Зайцева]. Такие люди уходят, для истории это печально. Конечно, это великий человек для мирового спорта», — приводит ТАСС слова Тетюхина.

12 июня стало известно, что Зайцев скончался на 71-м году жизни. Он являлся обладателем золотой и двух серебряных олимпийских медалей, двукратным победителем чемпионата мира, двукратным обладателем Кубка мира и семикратным чемпионом Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/17990865
Волейбол
Вячеслав Зайцев
Сергей Тетюхин
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