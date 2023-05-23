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Сегодня, 09:58

Тетюхин считает, что Волков может стать тренером «Белогорья» на долгие годы

Иван Торопцев
Корреспондент
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Генеральный директор «Белогорья» Сергей Тетюхин считает, что Александр Волков может стать главным тренером команды на долгие годы.

«Конечно, это всегда риск. Но Александр — человек, который знает все изнутри, понимает, достаточно опытный. Мы пока не ставим каких-то конкретных задач, команда еще не укомплектована. Хотелось бы, чтобы Александр стал главным тренером надолго», — приводит ТАСС слова Тетюхина.

«Белогорье» объявило о назначении Волкова главным тренером команды в понедельник, 22 мая.

38-летний Волков — олимпийский чемпион 2012 года, он также является шестикратным чемпионом России.

Источник: https://tass.ru/sport/17815307
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