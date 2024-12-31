Тренер «Динамо» Брянский: «Нет сомнений, что российские клубы будут занимать верхние строчки в европейских кубках»

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский поделился мнением об отстранении российских клубов от международных турниров.

— Когда клубы разбанят, они сразу смогут бороться за победы в еврокубках?

— Я бы сказал, что у нас в чемпионате собраны игроки очень высокого уровня, — цитируют Брянского «Известия». — И у меня нет ни малейших сомнений в том, что российские клубы будут занимать верхние строчки в европейских кубках. Потому что тот уровень, который сейчас демонстрируют европейские команды, а я пристально слежу за этим, не всегда соответствует престижу соревнований.

Сборная России по волейболу и российские волейбольные клубы отстранены от участия в международных турнирах под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB) с февраля 2022 года.