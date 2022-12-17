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Сегодня, 18:03

Тренер «Динамо-Метар»: «Чтобы выйти в финал Кубка России, нужно показывать другой уровень игры»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Главный тренер челябинского «Динамо-Метар» Александр Кошкин, комментируя поражение от московского «Динамо» (23:25, 20:25, 14:25) в полуфинале Кубка России, отметил большое количество ошибок со стороны своей команды.

«Чтобы победить «Динамо», нужно было показать совершенно другой уровень игры, а у нас мало что получилось, — сказал Кошкин. — Хотя для нас это все равно опыт, команда впервые за 20 лет вышла в «Финал четырех». А то же «Динамо» в нем играет каждый год. Настрой у нас был максимальный, первая партия это показала. Но затем пошли многочисленные собственные ошибки, а «Динамо» такого не прощает».

Во втором матче «Финала четырех», который принимает Тула, местная «Тулица» встретится с действующим чемпионом России калининградским «Локомотивом».

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