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Сегодня, 19:16

Андрей Подкопаев: «На тай-брейке «Тулице» не хватило эмоций»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Главный тренер «Тулицы» Андрей Подкопаев назвал обидным поражение от челябинского «Динамо-Метара» (2:3) в матче за третье место домашнего «Финала четырех» Кубка России и попросил прощения у болельщиков.

— Обидное поражение, — отметил Подкопаев. — Достойно сыграли третью и четвертую партии, догнали соперниц, но дальше нас просто не хватило. Мы не сделали то, что должны были, и что делали в предыдущих сетах. Возможно, перехлестнули эмоции, мы много их отдали, чтобы сравнять счет. Спасибо болельщикам за поддержку и простите, что не смогли взять для вас медали.

Главный приз турнира разыграют московское «Динамо» и калининградский «Локомотив».

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