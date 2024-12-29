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Сегодня, 09:09

Тренер волейбольного «Динамо» прокомментировал победу команды в Кубке России

Камила Абдурахманова
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Главный тренер волейбольного клуба «Динамо» Константин Брянский поделился эмоциями после выигранного трофея Кубка России.

«Мы бились за каждое очко. Каждое очко для нас было важным и команды шли вровень и это было феерично. Вела одна команда плюс три, четыре и это совершенно не давало гарантий, что другая команда не догонит другую. Мы сейчас увидели кульминацию и это была огромная работа двух коллективов», — передает слова Брянского Vprognoze.ru

Московское «Динамо» одержало победу над казанским «Зенитом» в финале Кубка России по волейболу среди мужских команд. Матч, прошедший в Москве, завершился со счетом 3-0 (25:22, 25:21, 25:23). «Динамо» завоевало Кубок России в четвертый раз.

Источник: Vprognoze.ru
ВК Динамо (Москва)
Константин Брянский
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