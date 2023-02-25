Казанское «Динамо» победило «Тулицу» в матче женской суперлиги

25 февраля было сыграно два матча 21-го тура женского чемпионата России по волейболу.

«Протон» обыграл московское «Динамо» (3:2), а казанское «Динамо» оказалось сильнее «Тулицы».

«Динамо» из Москвы лидирует в турнирной таблице чемпионата (55 очков), «Протон» — шестой (39), «Динамо» из Казани — третье (46), «Тулица» — седьмая (35).

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

21-й тур

«Протон» (Саратов) — «Динамо М» (Москва) — 3:2 (20:25, 27:25, 27:25, 27:29, 15:11)

«Тулица» (Тульская область) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 2:3 (25:18, 14:25, 25:22, 14:25, 7:15)