«Урал» победил «Кузбасс» в матче суперлиги

Сегодня, 20:50
«Урал» в домашнем матче обыграл «Кузбасс» в матче 14-го тура суперлиги — 3:2.
Уфимцы набрали 28 очков и занимают 5-е место в таблице чемпионата. «Кузбасс» с 17 очками — на 10-й строчке.
В других матчах «Динамо» из Ленинградской области победило «Нову» — 3:0, «Нефтяник» обыграл АСК — 3:0.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
14-й тур
«Динамо» (Ленинградская область) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:22, 27:25, 25:21)
28 ноября.
«Нефтяник» (Оренбург) — АСК (Нижний Новгород) — 3:0 (25:21, 25:19, 25:23)
28 ноября.
«Урал» (Уфа) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:2 (20:25, 25:21, 21:25, 25:19, 15:13)
28 ноября.