«Урал» победил «Кузбасс» в матче суперлиги

«Урал» в домашнем матче обыграл «Кузбасс» в матче 14-го тура суперлиги — 3:2.

Уфимцы набрали 28 очков и занимают 5-е место в таблице чемпионата. «Кузбасс» с 17 очками — на 10-й строчке.

В других матчах «Динамо» из Ленинградской области победило «Нову» — 3:0, «Нефтяник» обыграл АСК — 3:0.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

14-й тур

«Динамо» (Ленинградская область) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:22, 27:25, 25:21)

28 ноября.

«Нефтяник» (Оренбург) — АСК (Нижний Новгород) — 3:0 (25:21, 25:19, 25:23)

28 ноября.

«Урал» (Уфа) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:2 (20:25, 25:21, 21:25, 25:19, 15:13)

28 ноября.