Уралочка-НТМК в пяти партиях уступила краснодарскому «Динамо» в матче чемпионата России по волейболу

«Уралочка-НТМК» потерпела второе поражение подряд, проиграв дома «Динамо» из Краснодара 2:3 (25:22, 25:22, 21:25, 21:25, 12:15) во второй туре женского чемпионата России по волейболу.

В других матчах калининградский «Локомотив» победил «Тулицу» — 3:1 (25:18, 23:25, 25:15, 25:21), красноярский «Енисей» взял верх над «Омичкой» — 3:2 (25:15, 20:25, 15:25, 25:23, 15:13), а «Динамо-Ак Барс» оказалось сильнее «Спарты» — 3:0 (25:19, 25:16, 25:20).

В мужском чемпионате России состоялись матчи 4-го тура. «Нова» уступила «Кузбассу» — 2:3 (25:18, 22:25, 26:24, 23:25, 14:16), «Гахпом-Югра» потерпела поражение от «Динамо» из Ленинградской области — 0:3 (16:25, 19:25, 18:25), а «Урал» проиграл московскому «Динамо» — 0:3 (18:25, 20:25, 15:25).

Волейбол Чемпионат России.

Мужчины

4-й тур

Нова (Новокуйбышевск) — Кузбасс (Кемерово) — 2:3 (25:18, 22:25, 26:24, 23:25, 14:16)

Газпром-Югра (Сургут) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 0:3 (16:25, 19:25, 18:25)

Урал (Уфа) — Динамо М (Москва) — 0:3 (18:25, 20:25, 15:25)

Волейбол

Чемпионат России.

Женщины

2-й тур

Локомотив К (Калининградская область) — Тулица (Тульская область) — 3:1 (25:18, 23:25, 25:15, 25:21)

Динамо-Ак Барс (Казань) — Спарта (Нижний Новгород) — 3:0 (25:19, 25:16, 25:20)

Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Динамо Кр (Краснодар) — 2:3 (25:22, 25:22, 21:25, 21:25, 12:15)

Енисей (Красноярск) — Омичка (Омск) — 3:2 (25:15, 20:25, 15:25, 25:23, 15:13)