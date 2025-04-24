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Сегодня, 13:09

Ушаков снова стал главным тренером женской сборной России по волейболу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер подмосковного «Заречья-Одинцово» Константин Ушаков возглавил женскую сборную России по волейболу, сообщает Всероссийская федерация волейбола (ВФВ).

55-летний специалист уже возглавлял национальную команду в 2017 году. Он покинул пост после поражения от сборной Турции в четвертьфинале чемпионата Европы.

«Ощущения очень хорошие. Я давно хотел вернуться и возглавить сборную после неудачного сезона 2017. Постоянно думал об этом, стремился, работал. Относительно планов, хотелось бы поскорее собраться, познакомиться со всеми игроками и начать работу», — приводит пресс-служба ВФВ слова Ушакова.

Ушаков тренирует «Заречье-Одинцово» с 2024 года. В сезоне-2024/25 команда под его руководством стала бронзовым призером чемпионата России.

Источник: ВФВ
Волейбол
Сборная России по волейболу
Константин Ушаков
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