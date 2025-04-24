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Лос-Анджелес-2028

Сегодня, 14:13

Ушаков заявил, что у него есть план подготовки российских волейболисток к Олимпиаде-2028

Сергей Ярошенко
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Новый главный тренер женской сборной России по волейболу Константин Ушаков заявил, что у него есть план подготовки команды на случай допуска на международные соревнования.

«Безусловно, хочется, чтобы мы выступили на Олимпийских играх, — сказал Ушаков. — У нас есть план подготовки даже на случай, если нам завтра объявят о допуске на международные соревнования. Я уверен, что наша команда очень сильная. Многие игроки выступают в сильнейших европейских клубах, они востребованны», — цитирует специалиста ТАСС.

24 апреля Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) объявила о назначении Ушакова на пост главного тренера национальной команды. 55-летний специалист уже возглавлял национальную команду в 2017 году.

Олимпиада-2028 году пройдет с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе. Российские волейболисты отстранены от международных соревнований с марта 2022 года.

Источник: ТАСС
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Волейбол
Сборная России по волейболу
Константин Ушаков
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