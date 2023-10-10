Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Волейбол
Новости
Суперлига Париматч (мужчины)
Календарь Париматч (мужчины)
Суперлига Париматч (женщины)
Календарь Париматч (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 17:20

В «Урале» рассказали о ходе переговоров с Эбатипуром и Ковачевичем

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный директор «Урала» Дмитрий Шуравин рассказал о переходе в команду иностранцев Милада Эбатипура и Уроша Ковачевича.

— В этом году мы поменяли состав, взяли пасующего Александра Бутько и двух легионеров: Милада Эбатипура и Уроша Ковачевича, которые должны нам помочь в этом году с нашей задачей. Ребята опытные, с мировым именем, мы возлагаем на них большие надежды, и я думаю, что для нас этот сезон будет успешен.

— Почему остановились на этих легионерах? Насколько тяжело в нынешнее время вести переговоры с иностранцами?

— Ни для кого не секрет, что в это время тяжело договориться с иностранными игроками, которые находятся в Европе. Есть страны, которые идут на контакт, общаются, а есть те, которые общаться не хотят. Выбор остается у нас совсем небольшой, всего несколько стран, откуда игроки готовы приехать сюда играть. Вели переговоры с агентом Ковачевича и Эбадипура, все хорошо сошлось, подписали контракт, надеемся на их помощь. Делаем на них большую ставку, потому что ребята очень опытные, многое повидавшие. Надеемся на них, но и не забываем про наших ребят, которые тоже будут играть. Потому что не только два игрока делают результат, а вся команда.

29 сентября «Урал» объявил о переходе игрока сборной Ирана Милада Эбадипура. 29-летний доигровщик в прошлом сезоне выступал за «Милан».

22 мая в уфимский клуб перешел доигровщик сборной Сербии Урош Ковачевич, ранее выступавший за польский «Заверце».

ВК Урал (Уфа)
0
Читайте также
Мирра снова сильнее Ястремской. Украинка опять будет жаловаться на лайки россиянки?
«Как и многим иностранцам, Шупо-Мотингу нравится русский язык». Интервью Ондуа перед матчем с Россией
Житель Уфы рассказал подробности убийства 14-летней сестры
Мать погибшего россиянина рассказала о его переезде в Израиль
Путин назвал кризис на Ближнем Востоке ярким примером провала политики США
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Волейбол vs футбол
Тетюхин: "Я завершаю карьеру"
"Зенит" - обладатель Кубка России!
Финал Кубка России: как это было
Андрей Воронков: "Всегда будем стремиться к максимуму"
Шаманы пришли в отель сборной России
Грек после разгрома планирует болеть за Россию
Мусэрский: «Физически я полностью готов к турниру»
«Решил, что лучше не петь ни российский, ни финский гимн»
Волейболист нашей сборной объяснил, зачем соперник после игры фоткался с ним
Он впервые вышел в стартовом составе, а белорусы забомбили его подачами
«Во втором сете мы немного расслабились»
Екатерина Ефимова — о пожарах в Сибири и Евро-2019
Сборная России выиграла Лигу наций! Море эмоций!
Волейбол. Иран. Безумие!
Вадим Панков: "Мы провели отличную игру"
Вадим Панков: "Игра была равной, нам просто везло в концовках"
На сборную России на ЧМ надвигается тайфун
Чудеса произношения от диктора
Как "Зенит" праздновал чемпионство
Михайлов - лучший нападающий КМ-2015
Алексей Обмочаев: "Важен каждый матч"
Александр Бутько: "От победы всегда положительные эмоции"
Стартовал мужской турнир Кубка мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Волейболиста Ивлиева дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил