В ВФВ не исключили возможные товарищеские матчи с европейскими сборными

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможных соперниках на товарищеские матчи для сборной России.

«Возможны все соперники, и азиатские, и африканские. Исключать ничего нельзя. Даже европейские, если они захотят. Почему нет. Думаю, точку рано ставить. Сегодняшние решения придумали маразматики, далекие от спорта. Это не значит, что все им отдают честь и соглашаются с ними. Спортсмены не согласны, мы тоже. Нужно пережить это смутное время», — сказал Шипулин «СЭ».

В марте Международная федерация волейбола подтвердила невключение мужской и женской сборных России в состав участников квалификации к Олимпиаде-2024.