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Сегодня, 15:35

В ВФВ отметили спортивную значимость возможного участия российских клубов в турнире в Дубае

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко в разговоре с «СЭ» оценил значимость турнира NAS Sports Tournament в Дубае для российских клубов.

«Участие в этом турнире интересно со спортивной точки зрения, потому что наши клубы давно не играли со своими визави из Европы и других стран. С политической точки зрения тоже», — сказал Яременко «СЭ».

Турнир NAS Sports Tournament пройдет в Дубае с 12 по 20 марта.

11 и 15 марта в чемпионате России пройдут матчи квалификационного раунда плей-офф, а на 19, 23 и 26 марта запланированы матчи четвертьфинальных серий плей-офф.

Волейбол
Александр Яременко (волейбол)
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